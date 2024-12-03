Независимая судебная система,говорите...

Lucy Dickerson. Последняя новость сегодняшнего утра, отодвинувшая на задний план ну буквально всё - и Сирию, и сопредельную территорию, ранее известную как Украина, и потенциальные кандидатуры на посты в Белом Доме в администрации Трампа, и Газу, и Ливан, и всё-всё-всё вообще.