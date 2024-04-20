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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

«Гранд-версия» Hyundai Creta близка к обновлению

Кроссовер Hyundai Creta был и остается одним из самых популярных представителей в своем сегменте. На фоне спроса на эту модель в 2021 году корейцы решили выпустить его 7-местную версию, получившую название Alcazar (в Индии), а затем и Grand Creta (в Африке).

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