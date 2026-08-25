Без парика и без одежды. Лерчек впервые открыто показала последствия борьбы с раком

Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек, вновь оказалась в эпицентре бури. 33-летняя блогерша, которая уже полгода открыто говорит о борьбе с онкологией четвертой стадии, опубликовала кадры, которые разделили её аудиторию на два непримиримых лагеря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии