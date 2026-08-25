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Царьград

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Без парика и без одежды. Лерчек впервые открыто показала последствия борьбы с раком

Без парика и без одежды. Лерчек впервые открыто показала последствия борьбы с раком

Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек, вновь оказалась в эпицентре бури. 33-летняя блогерша, которая уже полгода открыто говорит о борьбе с онкологией четвертой стадии, опубликовала кадры, которые разделили её аудиторию на два непримиримых лагеря.

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