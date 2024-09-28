Другая логика

Что тут можно сказать, чтобы, как говорится, никого не обидеть: всё-таки вчерашнее выступление президента Путина на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое чуть ли не в большинстве мировых СМИ уже назвали едва ли не «судьбоносным», было бы, наверное, крайне наивно рассматривать в отрыве от готовящегося в октябре в Казани саммита глав государств БРИКС.