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Позитив для оптимистов

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Другая логика

Другая логика

Что тут можно сказать, чтобы, как говорится, никого не обидеть: всё-таки вчерашнее выступление президента Путина на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое чуть ли не в большинстве мировых СМИ уже назвали едва ли не «судьбоносным», было бы, наверное, крайне наивно рассматривать в отрыве от готовящегося в октябре в Казани саммита глав государств БРИКС.

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