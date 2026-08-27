Объединенные Арабские Эмираты: Полеты Air France между международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) и парижским аэропортом Шарль де Голль (CDG/LFPG) во Франции возобновились с 26 августа после их предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.