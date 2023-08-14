Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Промышленное производство объективно проигрывает другим высокорентабельным видам деятельности Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал о мерах поддержки, которые город оказывает промышленным комплексам для их развития.

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