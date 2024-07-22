Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Надо не машины китайские одноразовын собирать на инвестиции, пото  замучаетесь опять выгонять назойливых, а собирать ...Пока вы спали: ун...
  • Ole Ole
    Кто воюет против России - тот враг с вытекающими неотвратимыми последствиями.  Кто помогает укротеррористам - соучаст...Австрия не захоте...
  • Наталья Павлова
    Молоко кипИченНАЯ и икра кабачковЫЙ тоже под стать амулету...«Амулет вместо ом...

Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал нового кандидата на пост президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх