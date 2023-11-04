Патрушев: Запад захотел создать около РФ новые горячие точки по подобию Украины

Запад намерен разжечь вблизи России другие очаги напряженности, подобные Украине. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
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