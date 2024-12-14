Китайские индексы возглавили падение Азиатских рынков в пятницу

Азиатские фондовые индексы завершили торги в пятницу преимущественно в минусе. Китайские фондовые индексы значительно снизились после того, как заявления властей по поводу стимулирования экономики не оправдали ожиданий инвесторов.
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