Патрушев заявил, что Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе

РИА Новости/Sputnik/Стрингер Западные страны провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
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