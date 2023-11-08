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Патрушев заявил, что Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе

Патрушев заявил, что Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе

РИА Новости/Sputnik/Стрингер Западные страны провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

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