В России замечен доступный кроссовер по цене Lada Granta: что о нем известно?

В Москве замечен новый бюджетный кроссовер . Новый автомобиль без номерных знаков сфотографировали на одной из парковок Автомобиль является компактным электромобилем длиной 3695 мм и оснащен электромотором мощностью 47 л.
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