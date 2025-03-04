Курсы доллара и евро на 4 марта

Российская валюта подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 марта 2025 года, составляет 89,2497 рубля (прежнее значение — 88,2568 рубля), официальный курс евро — 92,8530 рубля (предыдущий показатель — 91,5655 рубля).
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