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Царьград

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Times: итальянский политик Роберто Ванначчи может помешать поддержке Киева

Times: итальянский политик Роберто Ванначчи может помешать поддержке Киева

«Троянский конь» для ЕС: выступающий за сближение с Москвой политик набирает силу.В Италии набирает популярность партия «Национальное будущее» бывшего генерала Роберто Ванначчи.

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