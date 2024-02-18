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Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами

Девушки пожаловались на домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. Посольство России в Шри-Ланке и на Мальдивах обратилось в МИД после инцидента с туристами в отеле города Хабарадува.

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