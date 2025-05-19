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Нижегородская правда

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Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М‑7 в Нижегородской области

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М‑7 в Нижегородской области

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М‑7 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

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