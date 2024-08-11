НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

20-летний Гарначо – самый молодой автор гола «МЮ» в матче за Суперкубок Англии со времен Беста

В субботу полузащитник забил в игре с «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 пен.) в возрасте 20 лет и 40 дней. В 1965 году Джордж Бест отличился за «красных дьяволов», когда ему было 19 лет и 84 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх