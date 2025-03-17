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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Крис Финч достиг отметки в 200 побед в качестве главного тренера

 «Это лучшие отношения с тренером, которые у меня были за всю мою баскетбольную карьеру. Он позволяет нам играть, тренирует каждого.

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