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Добрый Мир

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Русские перепрыгивают "пятёрку"? Академик раскрыл тайну истребителя шестого поколения − когда появится в войсках РФ

Русские перепрыгивают "пятёрку"? Академик раскрыл тайну истребителя шестого поколения − когда появится в войсках РФ

Вчера 6,2K прочитали С учетом неспокойной геополитической обстановки, все чаще звучат заявления о том, что нужно создавать новейшие образцы вооружения на принципиально иных характеристиках эксплуатации.

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