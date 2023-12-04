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Барабанов набрал 1-е очко в сезоне – в 7-м матче, забив «Рейнджерс». Форвард «Сан-Хосе» не играл с 25 октября из-за перелома пальца

Россиянин набрал 1-е очко в текущем сезоне НХЛ, всего он провел 7 игр. Барабанов не играл с 25 октября из-за перелома пальца.

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