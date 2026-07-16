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Вгудок

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ЛокоТех повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ

Компания приступила к массовому обучению работников работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ. Первый обучающий семинар прошли более 100 сотрудников службы управления персоналом аппарата управления «ЛокоТеха».

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