В Симферополе стартовал проект помощи людям с потерей памяти

В этом году крымское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» запустило в Симферополе проект «Территория заботы», рассказал в интервью «Крымской газете» региональный представитель отделения Иван Зуянов.
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