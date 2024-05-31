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Крымское информационное агентство

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В Симферополе стартовал проект помощи людям с потерей памяти

В Симферополе стартовал проект помощи людям с потерей памяти

В этом году крымское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» запустило в Симферополе проект «Территория заботы», рассказал в интервью «Крымской газете» региональный представитель отделения Иван Зуянов.

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