Появился макет будущего аэропорта «Омск-Федоровка». Его представили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Здесь же было подписано концессионное соглашение с инвестором - компанией «Аэропорты регионов».
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Появился макет будущего аэропорта «Омск-Федоровка». Его представили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Здесь же было подписано концессионное соглашение с инвестором - компанией «Аэропорты регионов».