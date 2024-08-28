Суд Донецка заочно рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Латвии

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ЛНР) утвердила обвинение по делу 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса, который с сентября 2022 года по июнь 2024 года воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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