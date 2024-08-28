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Суд Донецка заочно рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Латвии

Суд Донецка заочно рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Латвии

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ЛНР) утвердила обвинение по делу 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса, который с сентября 2022 года по июнь 2024 года воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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