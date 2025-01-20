Бывший подчиненный заступился за экс-куратора больницы-долгостроя в суде ХМАО

В Ханты-Мансийском районном суде выступил свидетель по делу экс-начальника Управления капитального строительства Югры Эдуарда Алексеенко, который обвиняется в том, что не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя в Нижневартовске.
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