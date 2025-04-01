Оккультное влечение: что грозит задержанному в Аргентине главе «Ашрам Шамбалы»

Задержанному в Аргентине основателю запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы» Константину Рудневу по подозрению в торговле людьми по местному законодательству может грозить до 15 лет лишения свободы, считают эксперты.
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