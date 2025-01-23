У КамАЗа появился умный голосовой помощник

Его внедрили в информсистему автотехники поколения К5 «Камаз» внедрил умный голосовой помощник в бортовую информационную систему автотехники поколения К5, рассказали 23 января пресс-службе автопроизводителя.
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