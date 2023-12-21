Как Дубай создает искусственный дождь?

Население Дубая выросло с менее чем миллиона в 2002 году до более чем 3,5 миллионов в 2022. Учитывая столь резкий рост населения, обеспечение достаточных ресурсов для всех его жителей становится большой проблемой.
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