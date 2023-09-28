Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Лицемерие и враньё в Украине? Это ужасно! Вот мы со своей честностью и прямотой (с этим у нас полный порядок) там уст...Миф о незалежност...
  • Андрей Калинин
    Миф о незалежност...
  • zygmund nedialkow
    Разрушили союз и сразу стало видно для чего.Миф о незалежност...

Миф о незалежности - лицемерие и враньё

украина – это всегда ложь.С момента объявления «незалежности» в 1991 году. Мы будем за внеблоковость и нейтралитет, мы будем за равные права всех живущих тут народов, мы не будем угнетать русский язык – всё враньё.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Разрушили союз и сразу стало видно для чего.
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2 час.
Андрей Калинин
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2 час.
Анатолий Федоров
Лицемерие и враньё в Украине? Это ужасно! Вот мы со своей честностью и прямотой (с этим у нас полный порядок) там установим порядок свой за три-четыре дня.
Ответить
2 час.

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