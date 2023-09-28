украина – это всегда ложь.С момента объявления «незалежности» в 1991 году. Мы будем за внеблоковость и нейтралитет, мы будем за равные права всех живущих тут народов, мы не будем угнетать русский язык – всё враньё.
Миф о незалежности - лицемерие и враньё
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Разрушили союз и сразу стало видно для чего.
Ответить
2 час.
Андрей Калинин
Ответить
2 час.
Анатолий Федоров
Лицемерие и враньё в Украине? Это ужасно! Вот мы со своей честностью и прямотой (с этим у нас полный порядок) там установим порядок свой за три-четыре дня.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии