Дальше будет жарче: способно ли человечество изобрести технологии для снижения температуры на Земле

Прошлый год был назван самым жарким в истории человечества. 2024-й может побить этот рекорд: по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, июнь за всю историю наблюдений на Земле и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный температурный рекорд.