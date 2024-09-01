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Дальше будет жарче: способно ли человечество изобрести технологии для снижения температуры на Земле

Дальше будет жарче: способно ли человечество изобрести технологии для снижения температуры на Земле

Прошлый год был назван самым жарким в истории человечества. 2024-й может побить этот рекорд: по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, июнь за всю историю наблюдений на Земле и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный температурный рекорд.

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