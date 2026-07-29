Как профессия бизнес-психолога меняет компании изнутри и строит карьеру мечты

Признаюсь, долгое время я смотрела на корпоративный мир через призму сухих цифр и жестких KPI. Мне казалось, что успех компании — это исключительно результат грамотно выстроенных бизнес-процессов и удачных рыночных стратегий.
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