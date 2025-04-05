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Глава офиса Зеленского Ермак пообещал продолжить разработку санкций против РФ

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал продолжить разработку санкций против РФ

Рабочее объединение по санкциям против России, так называемая группа Макфола — Ермака, за три года наработала три комплексных плана и 18 отдельных рекомендаций, которые стали основной для конкретных антироссийских санкций со стороны стран Запада.

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