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Лэмпард об 1:3: «Арсенал» строился 3 года, я не могу ничего поменять за 3 недели. 1-й тайм был недостаточно хорош, но это то, во что я пришел»

Лэмпард об 1:3: «Арсенал» строился 3 года, я не могу ничего поменять за 3 недели. 1-й тайм был недостаточно хорош, но это то, во что я пришел»

Вчера «Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче чемпионата Англии. Это шестое поражение «синих» подряд после возвращения Лэмпарда на пост тренера.

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