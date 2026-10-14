Корректировка призвана снизить общую нагрузку на выпускников и дать им больше времени на подготовку к государственной итоговой аттестации Согласно новому федеральному образовательному стандарту среднего общего образования, который был утвержден приказом Минпросвещения, старшеклассники будут заниматься внеурочной деятельностью на 20 часов меньше, сообщает РИА Новости.
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