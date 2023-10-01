Эмир Кустурица планирует посетить новые российские регионы

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует посетить новые регионы РФ. Об этом он сообщил в день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с РФ на площадке фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, передает ТАСС.
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