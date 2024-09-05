В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «БЕЛЫЙ КРЕЧЕТ» . 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» представили в Москве на Манежной площади.
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В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «БЕЛЫЙ КРЕЧЕТ» . 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» представили в Москве на Манежной площади.
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