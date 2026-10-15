The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, congratulated the singer, People's Artist of the Russian Federation Nikolai Baskov on his 50th birthday with a line from his song "Natural Blond".
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