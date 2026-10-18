Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал товарный знак в России. Информация об этом опубликована 18 октября в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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