Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Это где ж ты так надорвался , упырь ? Это с какой ненавистью он убивает палестинцев , что даже грыжа вылезла и в серд...Kan: Нетаньяху пе...
  • Oleg Ivanov
    И что, нашлись гондоны, которые поедут в этот клоповник, на так называемую олимпиаду, без флага и без Родины, имена в...Депутат Журова: м...
  • Иван Иванов
    Хотелось бы чтобы, типа петровы и бошировы исполнили приказ.NYT: причастные к...

Чемпионка мира Стубайло рассказала об участии в новом шоу "Утро.ТНТ"

Чемпионка мира Стубайло рассказала об участии в новом шоу "Утро.ТНТ"

1 апреля на телевидении стартует новое информационно-развлекательное шоу "Утро.ТНТ". Одной из его ведущих стала Анжелика Стубайло - двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России, а также ведущая "Матч ТВ".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх