Чемпионка мира Стубайло рассказала об участии в новом шоу "Утро.ТНТ"

1 апреля на телевидении стартует новое информационно-развлекательное шоу "Утро.ТНТ". Одной из его ведущих стала Анжелика Стубайло - двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России, а также ведущая "Матч ТВ".
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