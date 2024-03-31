Чемпионка мира Стубайло рассказала об участии в новом шоу "Утро.ТНТ"

1 апреля на телевидении стартует новое информационно-развлекательное шоу "Утро.ТНТ". Одной из его ведущих стала Анжелика Стубайло - двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России, а также ведущая "Матч ТВ".