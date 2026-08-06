Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России США попытаются перезапустить переговорный процесс, но в обход анкориджских договоренностей Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Дальнобойные удары ВСУ по России придали новый импульс переговорам по Украине, и в течение нескольких следующих недель Вашингтон оценит возможность возобновления диалога между Киевом и Москвой, чтобы «положить конец этому конфликту».
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