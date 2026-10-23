В ночь на пятницу, 23 октября 2026 года, украинские дроны вновь пытались атаковать столичный регион. "Ночью в сторону Московского региона летело 155 БПЛА", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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