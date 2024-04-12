Кандидатам в ВМФ Великобритании теперь не обязательно уметь плавать

Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com Новобранцам Королевского военно-морского флота Великобритании больше не нужно доказывать умение плавать, так как соответствующий получасовой экзамен отменили, сообщает 12 апреля Sky News со ссылкой на источник.
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