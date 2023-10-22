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Найдите в себе смелость отказать: 6 способов не попасть в ловушку мошенников

Найдите в себе смелость отказать: 6 способов не попасть в ловушку мошенников

Каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни сталкивался с мошенничеством. Множество советов уже было рассказано, но технологии не стоят на месте: мошенники раз за разом совершенствуются, придумывая что-то новенькое для выманивая ваших денег.

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