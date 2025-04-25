Приближается тропический ливень! Прогнозы для Краснодара неблагоприятные - снова поплывет!

Прогнозы неблагоприятные для всего края. Дожди на всей территории. По информации центра погоды «Фобос», ухудшение погодных условий начнется с утра, а наибольшее количество осадков ожидается в середине дня.
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