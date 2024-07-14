Врачу-хирургу из Бобруйска вынесен приговор за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

10 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Бобруйска, врача-хирурга, которому инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения.
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