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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Врачу-хирургу из Бобруйска вынесен приговор за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Врачу-хирургу из Бобруйска вынесен приговор за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

10 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Бобруйска, врача-хирурга, которому инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения.

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