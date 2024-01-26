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Трасса М-12 открыта до Казани: какие достопримечательности можно посмотреть по дороге

Трасса М-12 открыта до Казани: какие достопримечательности можно посмотреть по дороге

Все самое интересное собрали в нашем материале.фото: ГК «Автодор»--> В конце прошлого года президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия скоростной трассы М-12 «Восток» до Казани, которая построена по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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