Трасса М-12 открыта до Казани: какие достопримечательности можно посмотреть по дороге

Все самое интересное собрали в нашем материале.фото: ГК «Автодор»--> В конце прошлого года президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия скоростной трассы М-12 «Восток» до Казани, которая построена по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».