Нижегородская область получила награды двух всероссийских премий в сфере туризма. Как сообщил в своём telegram-канале губернатор Глеб Никитин, регион завоевал более 10 наград в рамках премий «Туристические города» и «Регионы туризма и гостеприимства».
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