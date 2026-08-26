Xiaomi анонсировала кнопочный смартфон Qin J36 с Android 13

Производитель внедрил несколько функций искусственного интеллекта: голосовым управлением можно включить Bluetooth, совершить звонок или надиктовать сообщение, для чего на корпусе предусмотрена отдельная ИИ-кнопка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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