Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

Xiaomi анонсировала кнопочный смартфон Qin J36 с Android 13

Xiaomi анонсировала кнопочный смартфон Qin J36 с Android 13

Производитель внедрил несколько функций искусственного интеллекта: голосовым управлением можно включить Bluetooth, совершить звонок или надиктовать сообщение, для чего на корпусе предусмотрена отдельная ИИ-кнопка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии