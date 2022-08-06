Это знак того, что на Западе готовят Украину к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International и возмутился тем, что в этой правозащитной организации признают нарушение с украинской стороны законов ведения боевых действий.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии