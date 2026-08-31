Ученых удивила закономерность, объясняющая происхождение рака мозга

Учёные узнали о особом белке-дирижёре, который заставляет рак мозга селиться в конкретных зонах.Опыты на дрозофилах показали: если убрать ключевой белок в уязвимых участках – опухоль исчезает, а если добавить в устойчивые – она возникает там, где её никогда не было Исследователи обнаружили белок, который определяет, в каких отделах мозга возникают злокачественные опухоли, а в каких – нет.
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