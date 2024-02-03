Высоцкая и другие артисты поддержали уволенного из «Белого лотоса» Биковича

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович лишился роли в новом сезоне американского сериала «Белый лотос» из-за его политической позиции, а также наличия гражданства РФ и посещения Крыма после 2014 года.
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